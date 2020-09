Reaguurders, buitenlui en ander internetvolk. Wij van de GeenStijl Diepgravend Onderzoek Redactie ('Roert waar het stinkt') hebben uw hulp nodig bij een belangrijk onderzoek. Er lijkt namelijk iets vreemds aan de hand te zijn met de Ziggo Mediabox van Ziggo. Wij ontvingen van een kuchende man met een Ziggo-afstandsbediening het volgende bericht:

"Ik heb sinds enige tijd een Ziggo Next abonnement voor internet en TV. Daar zit een mediabox incl. afstandsbediening bij. Met die afstandsbediening kan je met gesproken commando’s je TV bedienen vanaf de bank. Die commando’s zijn voorgeprogrammeerd door Ziggo. Lekker makkelijk en een stuk goedkoper dan een vrouw. Het heeft helaas ook zo z'n beperkingen, bier heeft het nog nooit gehaald.

Echter als je het commando “poep in je anus” geeft, voegt de mediabox het programma dat je kijkt toe aan de kijklijst. Zodat je deze later kunt terugkijken. En dat is best gek want het rijmt niet eens op “voeg toe” of “voeg toe aan kijklijst”. Het is ook niet door het apparaat aangeleerd, het is er hard ingeprogrammeerd door Ziggo zelf.

Op de gemakkelijke vraag waarom je dit überhaupt tegen je afstandsbediening zegt kan ik snel antwoord geven: het is het enige ding in huis dat naar mij luistert. En tja, dan probeer je wel eens wat."

Wij van de GeenStijl Diepgravend Onderzoek Redactie zijn niet voor één gat te vangen, en eisten videobewijs (zie boven). En bovendien hebben wij van de GeenStijl Diepgravend Onderzoek Redactie onze tentakels wijd verspreid in de Ziggo abonnee community. Zo is het ons gelukt het experiment te herhalen, met wederom bevredigend resultaat (zie onder).

Maar ja.

Één bron is geen bron natuurlijk, en twee bronnen zijn een halve bron, vandaar dat wij dringend op zoek zijn naar meer bewijs. Dus of u even "poep in je anus" tegen de afstandbediening van uw Ziggo Mediabox wilt zeggen, en de resultaten van dit experiment in de comments hieronder wilt delen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Wij graven verder.

"Hij doet niets, maar wel sterretjes..."