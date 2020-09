Veilig weggemoffeld in de marge van de maandagavond, in een hoekje van het internet, de Miss Vleeskeuring 2020. De badpakronde is allang afgeschaft wegens seksisme en dus beoordeelt de jury de deelneemsters alleen nog maar op innerlijk, het kunnen uittekenen van de tijdlijn van het blauwe team in Tenet en het aangedragen van bewijzen voor het vermoeden van Poincaré. Vandaar ook dat de 1.85m lange bruinogige blonde stoot Denise Speelman is uitgeroepen tot winnares - u mocht ook kiezen en zelf kozen wij voor morele winnaar Roos Sophie maar wat hebben wij nou te vertellen in deze mannenwereld. De eeuwige Kim Kötter (Miss Nederland 1981) was er ook, iedereen met eetstoornissen moet weten dat er altijd een plek is voor hulp en daarnaast moet iedereen weten dat je mooi bent, ongeacht je kleur, gewicht, of intelligentie. Maar niet zo mooi als Denise.

De oma van Hazes was er ook

En opa Denise godverdomme wat liev

Hee