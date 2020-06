We weten niet eens of we kunnen stemmen maar we doen het toch.

Even voorstellen: fan van GeenStijl en reaguurders Roos Sophie van Twisk. Zeg maar, Nederlands betere helft. De vrouw aan onze collectieve arm, de ambassadeur van alles dat ons de moeite waard maakt. De belichaming van onze frugaliteit, want doet gewoon een master in Financial Management. Heeft blijkens de onderstaande brief erg gelachen om dit topic, en we kunnen wel doen alsof dit ons doet denken aan de vorige keer dat een meisje om ons lachte, maar er is geen vorige keer. Zit wel al een bok op, maar zo gaan die dingen nu eenmaal en bovendien gunnen we haar niets dan het allerbeste. Meer uitermate belangwekkend beeldmateriaal, na de breek. Jullie scrollen toch wel maar d'r Insta krijgen jullie pas helemaal onderaan, want voor kwaliteit mag gewerkt worden.

W-w-wij ook van jou. (Guurders ze heeft het ook tegen jullie hè!)

Niet onbelangrijk

Is er iets dat ze niet kan?

Thuis in elk seizoen

Geeft om dieren

Te land ter zee en in de lucht

Geniet nooit met mate

Geliefd door de zon

Is gek op planten

Insta.