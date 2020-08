Maar goed dan ben je als enige provincie zo klein dat je je bij wijze van uitzondering naar een toevallig aanwezige stad laat noemen, ga je je bemoeien met de precario. En daar gaan gemeenten over. Maar ik begrijp de frustratie, vooral als je het fenomeen particulier eigendom niet helemaal door hebt. Dat laatste schijnt nog steeds voor grond te bestaan.

Maar wanhoop niet, Utrecht: www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Onteig... of omgekeerd (hahaha) www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Onteig... De invalshoek als gedupeerde lijkt enigszins te ontbreken, maar een kniesoor die daar op let.

Oplossing, en in feite staande praktijk: erfpacht voor heel Nederland. Ask not what your country can do for you. But don't even try to ask what you can pay for your country. www.youtube.com/watch?v=_SdIV5By2E0&a...

Onze Staat verkoopt aziel en dan nog niet eens altijd aan de hoogste bieder, maar wel immer(s) van onze centen.