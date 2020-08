Moeders houd uw in de IJssel zwemmende dochters binnen. Er zitten 'gruwelijk veel' megamonstermeervallen in de IJssel. "En ze nemen alleen maar toe. Een meerval wordt geen honderd kilo van worteltjes, dus die vreet alles op. Ze vreten niet alleen vis, maar ook watervogels", aldus beroepsvisser Frans Komen uit Terwolde en Frans kan het weten want Frans is beroepsvisser. Die meerval staat op de lijst van beschermde beesten, maar genoeg is genoeg. Wij het volk laten ons land niet langer afpakken door invasieve exoten. Stop de terugwerpplicht. Na de klik meer info.

Meerval op z'n Mosterds

Men neme een dode meerval met je blote klauwen uit de IJssel getrokken. Snijd de huid achter de kieuwen door. Gebruik die incisie om de ingewanden uit de meerval te halen, gefeliciteerd, je bent een soort chirurg. Snijd of knip vervolgens alle vinnen weg want daar heb je geen zak aan. Hang de meerval op aan de kieuwen, aan een tak of een haak. Snijd in een vloeiende beweging de rug open, van boven naar beneden. TJOEP! Trek van boven naar beneden de huid eraf met een tang. Verdomd het begint op supermarktkabeljauw te lijken. Leg de vis weer op je plankje. Chop de kop eraf, alsook de staart. Fileer de vis vanaf de staart omhoog langs de ruggengraat tot de ribben, en vervolgens van boven naar beneden. Sjonge jonge jonge wat een machtige filets. Besprenkel de filets met een eetlepel citroensap en strooi wat zeezout over de vis. Bak twee minuten per kant in een pan met hete olie. Haal uit de pan en laat rusten onder aluminiumfolie. Kook citroenrasp en citroensap een minuut in het bakvet. Doe er vervolgens kappertjes, peterselie en mosterd door. Peper naar smaak. Voilà je hebt meervaljus. Gooi de vis op een bord. Schenk de jus erover. Eet op, samen met aardappelen / frietpatat of groente. Gefeliciteerd, je bent nu officieel een natuurlijke vijand van een beschermde diersoort.

