Ebru Umar

21 augustus 2020 - 12:22

En dan staar je naar een leeg scherm, wetende wat er moet komen: de zoveelste column over de zoveelste criminele activiteiten van de zoveelste generatie immigrantenkinderen, opgevoed door de ook toen weer zoveelste importouders uit voornamelijk islamitische landen.

En dan kijk je naar een tv-programma – vraag me niet welke, elke keer weer wil ik de tv uit het raam flikkeren uit wanhoop voor de zoveelste waanzin die je hoort – en zie je ene Martin Sitalsingh praten over ‘jongeren’ die het thuis zo zwaar hebben en ‘dus’ maar gaan rellen. Ook die keer dat je de MinPres het over ‘onopgevoed tuig’ hoort hebben, draagt niet bij aan het kalmeren van emoties.

En dan weet je dat je, voor zover je toch niet al uitgekotst was, na deze column wederom uitgekotst zult worden omdat je het beestje bij het naampje noemt. Alle rellen, uitmondend in geweld met al dan geen auto’s die in brand worden gestoken of gewelddadigheden waarbij kogels, messen, machetes en anderszins gewelddadig spul een rol spelen, worden veroorzaakt door nazaten van veelal islamitische importmensen, zeg maar gerust buitenlanders, migranten, voormalig asielzoekers en nog meer varianten op het thema.

Dat was een lange zin.

Dat was een moeilijke zin.

Het kan korter: er wordt in Nederland gereld, geroofd, bedreigd en gemoord door (islamitische) jongeren met een migratieachtergrond. Tuurlijk zit er een verdwaalde Nederlander bij, maar die haalt alleen het nieuws als ‘ie uit een tbs-kliniek ontsnapt. De beelden die we dag in dag uit op tv zien, voorzien van eufemistisch taalgebruik tonen twee dingen: kleur en islam. Dat laatste kun je niet zien maar wel koppelen aan kleur. Bovendien is het iets waar die gasten zich op voorstaan, dat ze van die vrome moslims zijn.

Onze MinPres vroeg zich af waar de ouders zijn terwijl hun kroost relt. Nou MinPres, newsflash: die zitten thuis. Want opvoeden volgens Nederlandse normen doen importmensen niet. Dat weten we inmiddels wel zo’n veertig jaar dus waarom de MinPres het nodig acht om naar open deuren te vragen weet ik niet. Dat ook hij geen maatregelen zal nemen, weet ik wel. Want ook na deze rellen, staat de Nederlandse grens voor voornamelijk kansloze migranten wagenwijd open. Of heb ik de aankondiging gemist, dat er geen migranten meer voorbij onze grens mogen, ook niet minder dan zes? En dat Sitalsingh en co niet gaan optreden, ach: een Amsterdamse inspecteur vertrouwde me al lang geleden toe dat de criminelen de stad hebben overgenomen. Het geweldsmonopolie ligt niet bij de politie maar bij rellend tuig van buitenlandse afkomst, grotendeels van de islamitische persuasie.

Die arme jongeren toch. Is het eindelijk ‘ns zo warm als de landen waar hun ouders vandaan komen, moet er extra hard gereld worden. ‘Ze kunnen niet naar Marokko, dus ze maken Scheveningen onveilig’ meldde een vriendje. De vanzelfsprekendheid waarmee politie dit accepteert, is een klap in het gezicht van de werkende, met moeite het hoofd boven het water houdende Nederlander. En die klappen zijn inmiddels van het kader linkse en rechtse hoeken, waardoor wij op de grond liggen, wachtend op de gong.

Voor die gong daadwerkelijk luidt, nog een keer maar het actieplan dat MinPres, Martin Sitalsingh en co zouden kunnen uitvoeren, maar niet zullen doen. Waarom ik het alsnog opschrijf? Simpel: aan mij zal het niet liggen.

1. Sluit de terroristische broedplaatsen genaamd moskee. Dit is de plek waar het onopgevoede tuig heengaat, waar het zich veilig voelt en waar hun de hand boven het hoofd wordt gehouden. Door de waanzin dat inmiddels de ezan door Nederlandse wijken schalt, wanen ze zich onaantastbaar. Nederlandse politici en bestuurders stonden erbij, keken ernaar en dachten dat het de integratie zou bevorderen. Maar echt.

2. Hou op met islamitisch onderwijs. Dit is de plek waar beïnvloedbare jongeren bij elkaar komen. Het is al kut om jong en onzeker te zijn, waarom zou je dit moeten ondergaan in een omgeving waarin dwang, macht, ongelijkheid en segregatie gepromoot wordt? Die jongeren verdienen het om beschermd te worden tegen de oudere mensen van hun soort, tegen de leiders van hun soort. Die jongeren verdienen een MinPres die ze stimuleert om naar een normale school te gaan en die de ouders dwingt te integreren. Als ze het zelf al niet kunnen, dan tenminste hun kinderen.

3. Straf ze. Deze kinderen worden opgevoed in een gewelddadige omgeving, het enige wat ze snappen is straf. Geen gepamper, geen loze woorden. Maar straf. En ja, gebruik dan een dubbele strafmaat: pak ze waar het pijn doet. Nederlandse ouders geven hun kinderen misschien huisarrest, deze ouders snappen pas wat straffen inhoudt als ze verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen. Uitkeringen, verblijfsvergunningen – als de belastingdienst er zo lang over doet om gedupeerde ouders te compenseren, is discriminatie blijkbaar legaal.

4. Behandel deze kinderen, hun ouders ook, als Nederlanders. Cultuur is géén excuus voor gedrag. Islam is géén excuus voor gedrag. Discriminatie is géén excuus voor gedrag. Stel aan deze kinderen en aan hun ouders, dezelfde eisen als aan Nederlandse kinderen. Het zijn mensen, geen imbecielen – al gedragen ze zich wel zo en halen ze pas veertig jaar de krant met gewelddadig gedrag.

Deze column, die ik pas voor de ontelbaarste keer schrijf, is te lang geworden.

Deze column, zal gretig gedeeld worden, toegejuicht ook. Deze column zal ervoor zorgen dat mensen me nog meer haten en dat het nog moeilijker wordt om met columns mijn geld te verdienen.

Maar deze column is wél het antwoord op de problemen.

Stop met de import van met name islamitische kanslozen. Nederland verdient beter.