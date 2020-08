Heel Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende. Op zaterdag 25 juli kwam om 4.00 's ochtends op de Zeedijk in Zuiderwoude de veertienjarige Tamar om het leven bij een aanrijding. De dader is 'm gesmeerd en dus zitten de ouders van Tamar niet alleen met een verwoest leven, maar ook met vraagtekens. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de nabestaanden kunnen beginnen aan de verwerking van het drama. De politie is op zoek naar een grijze Mazda 3, gebouwd tussen 2010 en 2014, met zo het lijkt donkere velgen en in ieder geval met witte kentekenplaten. Duitsland, Hongarije, Polen, zeg 't maar.

"Deze Mazda 3 is te zien op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Op die beelden is te zien dat de Mazda om 03.09 op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later, rond 05.30 uur, zien we twee personen dan enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3 kijken. De voorkant van de auto is niet op de beelden te zien. Even later rijdt de Mazda 3 dan van de parkeerplaats af, Marken in."

Weet u van wie de Mazda is, bent u toevallig werkgever van seizoensarbeiders met deze Mazda, hebt u de Mazda zien rijden, weet u waar de Mazda staat: maak de wereld weer een stukje mooier en meld u bij de politie, via onderzoekmarken@politie.nl, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.