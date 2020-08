: Ik heb twintig jaar geleden na mijn afstuderen even gewerkt bij een kweker in het Oosten des lands. Als wij 's avonds 17 uur stopten, kwamen er Duitse Turken van over de grens gereden die het overnamen. En die werden niet wit uitbetaald.

We kregen op een gegeven moment de vraag of we met Pasen wilden overwerken. Ja, zekers. Die uitbetaling bleek opeens zwart te zijn waarbij we haast netto minder ontvingen dat via het uitzendbureau. En neen, ik was er niet op vervat dat dat extra werken zwart zou gebeuren. Dat is meteen de laatste keer geweest dat er extra is gewerkt.