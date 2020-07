Juli is nog nooit zo koud en nat geweest sinds de uitvinding van de thermometer.

Heeft iemand nog iets daarover gehoord? Of valt het nu even niet onder de term klimaatverandering. Ook in de VS was het vaak veel kouder dan "normaal". Meestal is het dan: Kou, regen, warmte, storm, al het weer maakt niet uit wat voor weer is het gevolg van klimaatverandering.

Nog wat over de extreme droogte gehoord in Nederland de laatste tijd?