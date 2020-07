Akwasi, we hebben het over de persoon Akwasi, over hoe dom hij is, hoe agressief hij is, over dat hij afstamt van Ashanti slavenhandelaren, daar trots op is maar toch ook weer niet aan herinnerd wil worden, over zijn doorzichtige truukjes waarmee hij zijn agressie wil ombuigen naar woordkunstenarij.

We hebben het over Akwasi de potsenmaker, de querulant, de vleesgeworden verongelijktheid.

Maar eigenlijk zouden we het moeten hebben over de ruimte die wij als samenleving hebben gecreëerd om koekwauzen als Akwasi úberhaupt de gelegenheid te geven een podium te kunnen beklimmen en op te vallen.

Het is de ruimte Akwasi, niet de persoon Akwasi, het is de ruimte Airfryer, niet de persoon Airfryer, het is de ruimte Harlequin, niet de persoon Harlequin, de ruimte Bergman, de ruimte Gario.

Mensen met M, dat heeft niks te maken met wie die mensen zijn, maar met de ruimte die voor hen gemaakt wordt. Mensen met M zouden er niet zijn als ze door M niet tot mensen met M gemaakt zouden worden.

Hoeveel podium deze of gene krijgt aangeboden, en wat voor podium dat vervolgens is, welke vragen er gesteld worden en welke antwoorden verwacht, getolereerd of geaccepteerd worden maakt hen tot wie zij zijn, tot wie zij denken dat zij zijn en vooral tot wie wij willen dat zij zijn.

Akwasi de woordkunstenaar is ontstaan vanuit een ruimte die hem met graagte geboden werd. Hij hoefde er enkel maar in te springen, de microfoon werd hem in de hand geduwd, en de thematiek werd hem aangereikt.

Het gaat om ruimte's, posities, perspectieven. Wat vanaf de ene positie gezegd kan worden, kan niet vanaf een andere positie uitgesproken worden. Zwarte Piet mag inmiddels enkel nog verschijnen als een problematische figuur, niet meer als een mythisch figuur dat figureert in een kinderfeest. En als Zwarte Piet aan de orde wordt gesteld, dan mag dat enkel nog vanuit specifieke posities zoals die welke aan Akwasie is aangeboden.

De persoon Akwasi is volstrekt irrelevant, en ook niet bijster interessant. Gewoon een domme eikel met een kort lontje die slaafs uitschreeuwt wat men hem heeft ingefluisterd. Maar de ruimte Akwasi is uitermate belangrijk. Voor deze domme lul honderd andere halve zolen die staan te dringen om de positie over te nemen en exact dezelfde onzin uit te kramen.

De persoon Akwasi is slechts een geronselde slaaf, in dienst van een ideologische beweging die de ruimte Akwasi moedwillig heeft gecreëerd.