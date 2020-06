Wilfred is geïndoctrineerd geraakt door het discours waar je mee doodgegooid wordt. Welgestelde mensen die het woord pijn in de mond durven te nemen, omdat ze ooit eens geweigerd zijn bij een club, of omdat er wel eens iemand iets langer naar je gekeken heeft. Dat is vervelend als dat echt puur om je kleurtje is hoor, maar bij de club heeft de grootte en man-vrouw verhouding in de groep en vooral de kledingkeuze er ook vaak erg veel mee van doen. Net als de auto waar je in zit als je staande wordt gehouden een heel belangrijke factor is.

Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Het is onfatsoenlijk om continu het woord pijn in de mond te nemen en als er om voorbeelden wordt gevraagd met futiliteiten (die vervelend kunnen zijn hoor) op de proppen te komen. Pijn is bijvoorbeeld dag in en dag uit zo erg gepest worden dat je niet meer naar school durft en waar je voor je leven door getekend wordt. En het behoeft weinig betoog denk ik dat dat lot meestal witte nerdjes ten deel valt...