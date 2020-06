Nou, even voorstellen dan maar: Munira Mirza (wiki). Een geboren en getogen denktank-dame die van 2008 tot 2016 in meerdere hoedanigheden BoJo's cultureel- en kunstadviseur was. Het is eigenlijk gewoon een soort Kunstmeisje Kate, als we afgaan op haar essaybundel Culture Vultures: Is UK Arts Policy Damaging the Arts?, waarin geageerd wordt tegen die klamme diversiteitsdeken die de kunstwereld verstikt. Ze is van de school dat het allemaal wel meevalt met dat zogeheten institutionele racisme en dat de kuur erger is dan de vermeende kwaal. Dat bepleit ze in het bovenstaande fragmentje, het gehele uitermate aangename vraaggesprek na de breek.

Maar goed. Als hoofd van Bojo's policy unit is ze "leading much of the work to form the commission on race and ethnic disparities announced by Boris Johnson on Sunday after the global wave of Black Lives Matter protests, the Guardian has been told." En daar staat heel team BLM wiens narratief inderdaad niet terug te zien valt in de cijfers nu dus van te steigeren. Mirza lijkt namelijk iemand die, in tegenstelling tot BLM, niet geleid wordt door "a commitment to dismantle imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (...)."

En dus is o.a. The Institute of Race Relations BOOS. "Any enquiry into inequality has to acknowledge structural and systemic factors. Munira Mirza’s previous comments describe a ‘grievance culture’ within the anti-racist field and she has previously argued that institutional racism is ‘a perception more than a reality. It is difficult to have any confidence in policy recommendations from someone who denies the existence of the very structures that produce the social inequalities experienced by black communities." Ook het VK's helderste licht Dianne Abbot vindt haar een afvallige. "A new race equalities commission led by Munira Mirza is dead on arrival. She has never believed in institutional racism."

En dan wil Mirza ook nog totale kleurenkoning Trevor Phillips, die de Britse moslimgemeenschap een 'staat binnen een staat' noemde, ook nog tot de commissie benoemen. Mirz, heerlijk ding, je kunt na de onderstaande brieven van aanbeveling al helemaal niet meer stuk voor ons, en het feit dat je niet op Twitter zit pleit al helemaal voor je. Eerste Pakistaanse premier wanneer?

"Dismay" volgens The Guardian

Een "racial gatekeeper" volgens communiste Shakur

We verdienen helemaal geen Mirza

Fijn hoor