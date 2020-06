We vertrouwen te veel op de politiek en de politie. Dat zij dit soort dingen begrijpen en in de hand hebben maar verbaas je niet.

Het enige van de overheid wat redelijk goed werkt in Nederland is het ophalen van geld bij de mensen.

De rest is zelf regulerend in Nederland. Oorspronkelijke Nederlanders willen vaak werken, ze willen graan een leuke en schone buurt en een leuke omgeving. Ze doen hun best op hun werk en dat gaat goed zolang je er niet te veel mensen bij stopt die er hele andere opvattingen over hebben.

Hier woon ik in een koopwoning wijk. Vaak komen er auto's van de sociale huur wijk hier parkeren en dan smijten ze echt de hele auto leeg op straat. Energy drank. Mc maaltijden, lachgas patronen, saus bakjes, zonnebloempitten. Het is elke keer weer een teringzooi.

Het gaat gewoon nooit wat worden en dit gaat vroeger of laat escaleren maar dan van de kant van de import. De zittende Nederlanders zijn te bang met hun huis met hypotheek en verklaring goed gedrag etc. De import zal al la Dijon en Nice de wapens pakken en wijken claimen. Ik hoop tegen die tijd zelf met het gezin geëmigreerd te zijn maar ik vind het wel zonde die te zien gebeuren in het Nederland waar ik altijd fijn heb gewoond.