Internet maakt mensen gekker dan ze al zijn. Door de bezuinigingen op de GGZ zorgt dat voor dit soort onzinnige vernielzucht met identiteits-smoesje A, X of Z.

Om even on topic te blijven: check eens op YT hoe de reacties zijn onder een 'medium' die kortgeleden Pim Fortuyn 'channelt'. De verschillen in reacties op een video van Ongehoord Nederland en zijn eigen video over Pim Fortuyn spreken boekdelen. Bij ON zijn de reacties woedend, op het eigen kanaal lovend. Mensen zoeken op internet graag bevestiging van wat zij zelf willen geloven, zelf willen 'weten' en daardoor voelen zij zich beter in dit nutteloos bestaan. Vaak gestoord, doch veelal onschuldig.

Slechts een klein aantal gestoorden gaat ook daadwerkelijk hun eigen wanen uitleven op de openbare (fysieke) samenleving. 'Killer' kladden op een beeld, zoals wij als 8-jarigen ooit heel stoer stiekem 'kut' op de stoeptegels kladden.

Ach ja.

Triest wel, maar hun wanen hoeft men geenszins serieus te nemen. Bied deze mensen gratis GGZ-behandeling en geef ze boetes voor vernieling. Maar ga er verder niet op in, want het zijn wanen van mensen die niet sporen.

We kunnen dit stoppen door abnormaal gedrag wat voortkomt uit een gebrek aan realiteitsbesef geen podium te bieden en vooral niet inhoudelijk te happen. De enige inhoud die verbetering nodig heeft is die van het bekladdend individu die zich -al dan niet gesubsidieerd- schuilt achter een of ander sektarisch gekkie-clubje. Herstel de GGZ, desnoods online.