@BartNijman This seems somewhat contrasted https://twitter.com/BartN...

@BartNijman Even op 1 knie voor Brendan O'Neill https://twitter.com/BartN...

@TimonDias RT @influencersitw: White privilege is feeling like it’s okay to “jump for joy” for a picture in front of military vehicles in the middle o…

@BartNijman Ze zijn nu echt klaar met me bij @KLM 🤣 Nou ja. Er leiden meer wegen naar restitutie. No retreat, no surrender, en nooit meer boeken bij die stervende zwanen. https://twitter.com/BartN...