@Di Arroganti | 28-05-20 | 12:29:

Dus jij denkt dat de pandemie sneller voorbij is als jij de buren aangeeft? Dat je de politie belt voor burengerucht, harde muziek en andere overlast, soit. Dat is vrij normaal. Zoals het ook vrij normaal is dat als je een feestje geeft met harde muziek, de buren van te voren inlicht en afspraken maakt over wanneer de muziek uit gaat. Of (als je goed met de buren kan) ze uitnodigt.

Maar de gedachte: ik hou me aan de regels en dan moet een ander dat ook en zo niet ga ik daar zelf persoonlijk wel voor zorgen... dat is een tamelijk fascistoïde gedachtegang. Temeer als die regels van boven worden opgelegd en afgedwongen, zonder enige democratische besluitvorming.

Een pandemie gaat heus niet sneller over met de regels. Integendeel. Als je een pandemie snel over wilt laten gaan moet je juist helemaal niks doen en zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk besmetten, ziek laten worden of laten sterven. Dan ben je er het snelste vanaf. Dus als dat je argument is: nonsens.

Waar de regels voor zijn is een gecontroleerde uitbraak in de tijd zodat de zorg het aankan en de ziekenhuizen niet worden overspoeld. De regels zijn er dus feitelijk om de uitbraak zo lang mogelijk te rekken. Daar zijn best goeie argumenten voor. Maar jouw valse morele gevoel dat jij dan maar mensen die zich niet aan die regels houden, meent te moeten aangeven bij de “autoriteiten”... waarom dan wel? Als zij ziek worden is dat toch niet jouw probleem? Als zij doodgaan door Corona is dat hun eigen schuld door dat feestje. Hoe heeft dat impact op jou? Wat is jouw individuele belang? Anders dan jaloezie, “zij durven iets wat ik niet durf, of doen iets wat niet mag en ik wil ook wel een feestje maar ik ben een brave burger...” en dat soort vals sentiment?