Tuurlijk ben ik een voorstander van een schone omgeving. Zo veeg ik regelmatig de stoep voor mijn huis (en voor die van de buren), en ruim ik zwerfafval in het plantsoen tegenover mijn huis op met zo'n handige grijp-dinges en een plastic (!) vuilniszak. Verder hou ik buiten op straat klein afval (papieren zakjes van snaai en brood, papieren zakdoekjes) in mijn jaszak tot ik een prullenbak tegen kom en als ik die niet tegen kom gooi ik het thuis weg. Verder deponeer ik de bergen karton die in mijn huis ontstaan als gevolg van het online-bestellen van zo'n beetje alles dat ik nodig heb of meen te hebben, keurig in de container voor karton en dump ik papier-afval in de papiercontainer.

Maar als ik alle adviezen van de GroenLinkse kruidenvrouwtjes betreffende de aankoop van duujjjzame 'alternatieven' en het scheiden van de 67 soorten afval in mijn huis, zou moeten opvolgen, zou ik er méér dan een dagtaak aan overhouden. Nog afgezien van het feit dat ik een stevige allergie heb ontwikkeld voor (vaak fucking dure) eco-supers en bio-winkeltjes en voor producten met namen zoals 'Sophie Green eco refill', waardoor ik meteen die wandelende nachtmerrie Sophie in 't Veld van D66 voor mijn geest zie zweven. Dus dikke middelvinger.

Verder moeten we hier in Nederland maar eens ophouden ons verder nog een schuldgevoel te laten opdringen vanwege de 'plastic soup', want verreweg de grootste en meest schaamteloze dumping van plastic - en verder trouwens alle andere denkbare rotzooi - vindt plaats in Afrika en vooral Azië:

www.lolwot.com/95-of-global-plastic-w...

Laat de milieu-activistjes maar eens naar die landen reizen (per trein of per bakfiets, anders is een muilezel nog een optie maar die stoot CO2 uit) om dáár hun spandoekjes open te vouwen.