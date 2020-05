Erotisch vakblad Hard van Nederland bericht over een onderzoek onder ruim 1400 verveelde Nederlanders en het laat weinig aan de verbeelding over. 85% van de vrijgezellen vrijt nu vaker met zichzelf dan voor de lockdown. Eerst was het gemiddeld een laffe 3 keer per week (tips voor hem), inmiddels staat dat op een fiere 5 keer per week (tips voor haar). Zelfs degenen die al gedekt worden slaan vaker de hand aan zichzelf. 39% van hen doet het nu vaker met zichzelf, vooral uit verveling en teveel tijd voor zichzelf. Maar ook het gemend dubbelspel wordt interessanter. 61% heeft zowaar met elkaar meer zin in SEKS en "een kwart van de respondenten probeert nieuwe locaties uit, zoals in de tuin en op het bureau. Ook is er behoefte aan nieuwe standjes." Nederlanders, geboren verkenners.