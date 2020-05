In de laatste seconden van het Brabants Dagblad filmpje is te zien hoe mensen de afzettingen negeren om iemand - mogelijk een familielid van het slachtoffer- te condoleren. Wat je in die laatste seconden - en ook in alle seconden daarvoor - niet ziet, is een BOA om het spul achter de afzettingen te houden.

Maar wee uw gebeente, als u het u in uw botte hoofd haalt om Opa Jansen die eergisteren aan het coronavirus overleed als wijk uitgeleide te doen door langs de kant van de weg te gaan staan - en kwartier voordat de lijkwagen met opa voorbij zal komen, staat het laagvoorhoofdige handhavingsgetijsem al te dreigen met bonnen en boetes...

Er bestaan twee rechtssystemen in dit land: één voor de brave, op tijd uit z'n bed komende, hardwerkende belastingbetaler - en één voor degenen die die betaalde belastingen komen opsouperen. Never the twain shall meet.