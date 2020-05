Is dit nu nieuws of is dit bevestiging van jullie narratief? In beide gevallen wordt dit enorm en ongeloofwaardig eenzijdig uitgelegd. Er lekt een stukje communicatie tussen 2 personen die waarschijnlijk aan de top via de politieke baantjescarrousel in hun functie zijn gerold. Het is toch allang duidelijk dat Nederland wordt geteisterd door managementdenken zonder inhoud?

Hoe geloofwaardig is elke brainfart die jullie onderscheppen als je zoiets direct plakt op een totale organisatie? Hier sla je de plank mis. Waarom ik dit zeg? Hoe kun je fraude onderkennen zonder direct contact? Zonder een arts die je in de ogen kijkt? Je kunt digitaal gesprekken voeren op verschillende niveaus, zelfs tot psychologische hulp aan toe, maar heb je ooit een skypegesprek met je arts gevoerd om te checken of je aambeien hebt? De kans is groot dat je op een andere website terecht bent gekomen.

Begrijp me niet verkeerd! Ik reken alleen af met dit artikel en het bijbehorende narratief, in de wetenschap dat één van jullie er een thema van heeft gemaakt. Wijk niet af van je hoofddoel. En verlies jezelf niet in je eigen narrarief. Ik vind jullie een waardige nieuwsbrenger. In dit geval.. hevig tekort aan praktisch inzicht.