Vorige week

Ochtend

Avond. Pluizig en blauw

MAAR DAN KOMT HET. MINPRES NAAR DE KAPPER!

Dutch Prime Minister Mark Rutte (L) visits a barbershop in The Hague, The Netherlands on Thursday 14 May. The Prime Minister discusses the impact of the coronavirus on the case and the adjustments that have been made to work safely. ANP KOEN VAN WEEL

FF wachten...

Praatje maken

EN WEER WEG? WTF

De Ongeknipte Gast! KRENT.

DOORSTEP VIDEO: De Man die Niet Naar De Kapper Ging