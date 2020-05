Wat is pijngrens in het Tsjechisch,

in het Russisch of Chinees.

Elke dag als ik heel simpel

in de kroeg mijn kranten lees

dan huiver ik bij de berichten

Ik zie soldaten en een hek

en wie er in zo'n land wou praten

werd opgesloten: die was gek.

Wie kent het Plein van de Hemelse Vrede

en weet waarom dat plein zo heet?

Ik zag de soldaten het betreden.

De hemel was nog nooit zo wreed.

‘Vrijheid’, schreeuwden de studenten

en zongen hun kelen hees,

ze hoopten op een Chinese lente

maar wat is 'au’ in het Chinees?

Tuurlijk, glasnost, perestrojka,

mooie kluitjes voor het riet.

Ik doe niet mee, ik ben niet goedgelovig,

nee men overtuigt mij niet,

Hongarije '56,

'68 nog in Praag,

nu, in juni nog in Peking,

Roemenië, dat was vandaag.

Wij leven in een mooie vrijheid,

best wel vrolijk met elkaar,

ik kan zeggen wat ik wil,

de ouwehoer met oudjaar.

Ik weet het goed, maar ik denk heel even

aan elk volk dat nu zwijgt,

wat is pijngrens in het Tsjechisch?

een vraag waarop je nooit echt antwoord krijgt.