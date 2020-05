Het 112-jarige lijk van Freek de Jonge zat bij Eus te verkondigen dat Youp van 't Hek er niet was geweest als Freek de Jonge er niet was geweest, dat Youp heeft gekopieerd wat Freek altijd doet, dat Freek echt wel de trendsetter is, dat Freek echt een totale koning is en dat de aanvoerder van de jonge garde - Peter Pannekoek - iemand is die nog heel veel kan leren van Freek de Jonge. Ennnnnn het onderbroekje van Freek de Jonge zat weer vol met z'n eigen zaad. Maar opa, wie is Freek de Jonge ook alweer, vraagt iedereen onder de zeventig zich nu af. Puntsgewijs, een necrologie.

-Freek de Jonge is misschien wel de leukste man ooit

-De Jonge, Hermans, Sonneveld, Kan: in die volgorde

-Freek de Jonge is heel erg grappig

-Freek is heel erg vriendelijk

-Hij kan beter koken dan Jonnie Boer

-Freek de Jonge heeft een enorm lange harde pik

-Linnaeus, Plato, Shakespeare, Einstein, De Jonge

-Freek is erg zelfverzekerd

-Heel erg sexy, Freek de Jonge is het

-Freek is sterker dan Ted van der Parre

-Zonder Freek de Jonge was iedereen al gestorven van verdriet

-Freek is de reden dat er nog geen nazisme in Nederland is

-Freek zou het wereldrecord hoogspringen verbeteren, als hij zou gaan hoogspringen

-Bella Hadid wil graag Freek de Jonge bevrijen

-Als Freek de Jonge zou zwemmen dan was hij beter dan Maarten van der Weijden

-Freek de Jonge is beter in sportjournalistiek dan Mart Smeets

-Qua looks is Freek de Jonge een soort Brad Pitt

-Freek is heel romantisch

-Freek is nog steeds heel ambitieus

-Freek de Jonge heeft heel veel geld

-Freek heeft géén erectieproblemen

-Freek is de mooiste man van Nederland

-Freek is tevens de beste viroloog van Nederland

-Freek is leuker dan Halina Reijn

-Freek zou zo in een shampooreclame kunnen spelen

-Freek geeft altijd heel veel geld aan de kindjes in Afrika

-Freek kan beter darten dan Raymond van Barneveld

-Freek is heel zorgzaam

-Als je met koude tenen op de bank zit en vraagt: "Freek, wil jij voor mij naar boven lopen en een paar sokken halen?" Dan zegt Freek: "Ja hoor" en dan voegt hij daad bij woord

-Freek houdt altijd deuren open voor vrouwen

-Freek is een doorzetter

-Freek heeft Nederland een stukje mooier gemaakt

-Zonder Freek de Jonge was het vervelend op deze aarde

-Freek de Jonge heeft heel erg mooie neusgaten

-Johan Cruijff vond Freek de Jonge ook geweldig

-De diarree van Freek de Jonge ruikt naar Medjoul-dadels, van die dure

-Freek de Jonge is aardiger dan een hond

-Freek is een droomman

o ja en Freek de Jonge is altijd heel erg bescheiden

Wat Freek de Jonge eigenlijk verdient is een tweede Freek de Jonge. Zodat die megasessie autofellatio eindelijk een keertje kan stoppen. Gelukkig is het over een paar jaartjes allemaal voorbij. En dan gaat Freek de Jonge naar de hemel, waar Freek de Jonge hem staat op te wachten bij de hemelpoort.