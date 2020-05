De autobranden waarbij de politie op zoek is naar getuigen

Zo was er de zoveelste autobrand in Eindhoven. Een getuige zag 'twee opvallend lange, slungelige jonge mannen, met een zelfde houding en loopje'. De politie doet onderzoek naar de brand en vraagt getuigen zich te melden.

Zo was er de tiende autobrand in zestien dagen tijd in Leidschendam. De politie surveilleert extra, maar zoekt naar mensen die iets hebben gezien.

Zo was er een autobrand in Opmeer. Iedereen die iets verdachts heeft gezien op de Sleutelbloem of de omgeving daarvan wordt opgeroepen dit door te geven aan de politie.

Zo was er een autobrand in Zandvoort. Wie zaterdagochtend rond 01.00 uur op de Kostverlorenstraat of in de omgeving iets gezien heeft, wordt gevraagd dit te melden bij de politie.

Zo was er een autobrand in Bergen op Zoom. Eventuele getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.

De autobranden waarvan de oorzaak niet bekend is

Zo was er een autobrand in Velserbroek. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend en zal met daglicht onderzocht worden.

Zo was er maar weer eens een autobrand in Vlaardingen. Of de brand is aangestoken wordt onderzocht.

Zo was er de dertiende autobrand in Amsterdam-Noord. De oorzaak van de autobrand is onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Zo was er een autobrand in Empel. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

En natuurlijk was afgelopen weekend ook weer de traditionele autobrand in Arnhem, de trotste autobrandhoofdstad van Nederland. De politie pakte onlangs al vier mensen op. Ook nu gaat de politie uit van brandstichting. JOH!