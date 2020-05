En daar is het dan, dit keer trekken de Britten het voortouw: Quote uit het "AD": Het heffen van hogere belasting wordt onontkoombaar voor de overheid om uit de crisis te komen. Daarbij is het logisch als bedrijven en mensen die relatief weinig last hebben gehad van de gevolgen, meer belasting gaan betalen. Dat heeft columnist Martin Wolf van de Britse zakenkrant Financial Times in televisieprogramma Buitenhof gezegd. ,,Relatief rijke mensen kunnen makkelijker vanuit huis werken en zullen daardoor ook minder snel hun baan verliezen. Dan is het logisch dat je in de opbouwfase wat meer betaalt. Dat is het sociale contract."

Kortom, hier komt de sociale aap uit de mouw: "relatief rijke mensen" moeten betalen omdat ze "minder snel hun baan verliezen". Dat is ideologisch en niet gebaseerd op de realiteit. Dat is namelijk nét iets anders dan zeggen "we tellen letterlijk hoeveel mensen hun baan verloren hebben en de kosten verdelen we over allen, die nog een baan hebben". Het verschil zit hem in de nuance.

Met andere woorden: de middenklasse moet verder kapotgemaakt worden. En daarom is het hele gedoe begonnen. De eurobonds, de economische schade door de lockdown, het is allemaal één opportunistisch vuil spelletje: terwijl oude mensen letterlijk liggen te creperen van het virus worden de socialistische idealen even over het volk uitgekotst.