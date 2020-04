Er is leven na ideologie, maar dat moet je ook maar net weten. Fascinerend is het wel. Het in het meest Amerikaanse accent ooit, in onmiskenbare taal van een Amerikaanse faculteit sociale wetenschap, opnemen voor de Noord-Koreaanse overheid. In bovenstaande anderhalve minuut wordt ons uitgelegd dat linkse kritiek dat de DPRK """autoritair""" zou zijn voortkomt uit dat je een "racist piece of shit" bent dat niet gelooft in het recht op zelfbeschikking van het Koreaanse volk. Uiteraard is ze queer, en alsof dat nog niet erg genoeg was ook nog eens een dichter. Het gehele college van een half uur na de breek, waarin we bijvoorbeeld leren dat Noord-Korea geen daklozen heeft, en dat berichten over verhongering en mensenrechtenschendingen "Western chauvinist claims" zijn, en bovendien "thoroughly debunked". Het is in ieder geval weer eens wat anders.

Ideologisch troostmeisje

Het gehele college

Mooi gezegd Dwayne.