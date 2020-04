Nigerianen en naffers, mooi volk, de ware verrijking, zeg maar.

Die lui hebben hier he-le-maal niks te zoeken. Indien die zich misdragen: opsluiten in de gevangenis voor onbepaalde tijd, net zolang tot ze eriut getrapt kunnen worden of ze zelf aangeven terug naar eigen land te willen. Maar wat gebeurt er in de praktijk:

"Volgens woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA wordt na de zogeheten ‘time-out’ bekeken of de betreffende personen naar Drachten kunnen terugkeren of dat ze voorgoed in andere centra moeten blijven."

Kijk, dat is aanpakken: time-out, met een kans dat ze ''voorgoed'' (ja, put that in your pipe and smoke it, vrienden: voorgoed) in andere centra moeten blijven. Als je dat niet op deze rigoureuze manier doet, zou het 'draagvlak' voor het asielbeleid wel eens kunnen eroderen, en dat moeten we toch niet willen met zijn allen.

"Inwoner azc-Drachten (16) vast voor poging tot mishandeling agent"

Hij trouwens 16, dan is het een AMA. We moeten ook eindelijk eens drie dozijn AMA's van Lesbos gaan ophalen; zijn wij nou een 'beschaafd' land of niet? Maar Ankie geeft niet thuis. Wat stuit die 'harteloosheid' en die 'hardvochtigheid' van haar me toch tegen de borst.

(Albert, ik zou mijn protest nog maar eens extra kracht bijzetten en nóg een nachtje in je tent buiten slapen, als ik jou was).