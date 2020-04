Albert slaapt in een tent om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek op Lesbos. Geen tent met gaten ofzo, maar gewoon, een gloednieuwe Quechua, want waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Albert heeft zijn koffiemaker mee, en een oventje op zonnepanelen, zodat hij midden in de nacht worstenbroodjes kan bakken. Sjonge jonge wat is Albert toch een totale kampioen, wát een weldoener. De reis naar zijn tent toe was er een van enorme ontberingen: hij stapte de drempel over naar buiten en daar zette hij zijn tentje op, het was een afgrijselijke tocht. Er verdronk helemaal niemand, want de tent staat gewoon op het terrein van zijn eigen bedrijf. Als hij moet schijten loopt hij gewoon naar binnen. En misschien wordt het wel koud, maar Albert heeft een lekkere warme slaapzak van 100 piek gekocht bij de Bever.

Albert heeft lekkere warme kleding aangetrokken, uit compassie met de vluchtelingen, wiens ballen eraf vriezen als ze 's nachts op een boot worden gegooid door een mensenhandelaar. De vluchtelingen laten huis en haard achter, zo niet Albert, die heeft zelfs zijn hondje meegenomen. Die keffer vreet alleen duur voer, Frolic enzo, anders laat hij windjes en daar is Albert niet zo van. Het is echt geweldig dat Albert anderen attendeert op het feit dat hij een nachtje buiten in zijn tentje slaapt. Het is ook prachtig dat Albert de media erbij haalt. Albert jongen, je krijgt applaus, ook van iedereen hier op GSHQ, het is echt machtig wat je allemaal doet voor de mensheid.

"Door tijdens Koningsnacht in je tuin te kamperen, kun jij vluchtelingen helpen aan een schone, droge en warme tent", zo belooft de actie. Geld storten op een of ander rekeningnummer is dan ook niet nodig. Gewoon een nachtje in een lekker knus en warm tentje tukken en dan zijn alle vluchtelingen gered. Albert slaapt trouwens niet alleen in zijn tentje voor de vluchtelingen, maar ook voor de koning. Die heeft het immers ook zwaar. Albert is echt gruwelijk dapper. "Ik heb altijd wel iets gehad met mensen die het minder hebben", zegt Albert. Ooit beklom hij de Kilimanjaro, dat was pas koud. Laat je weten welke verschrikkingen je allemaal bent tegengekomen in de Nacht van het Albertruïsme? Daarna lekker met de Mercedes naar huis, opwarmen, bij de kachel, met een glaasje whisky uit een fles van tachtig piek. Klasse, Albert, neem in godsnaam zo veel mogelijk schouderklopjes in ontvangst.