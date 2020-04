De dodelijkste schietpartij in Canada's geschiedenis. De schutter was verkleed als politieman en reed rond in een replica-politieauto (na de breek). Z'n tocht begon zaterdagavond laat met drie doden in Portapique, Nova Scotia (maps) en eindigde zondagochtend 100 kilometer en 16 doden verder bij een tank in Enfield, boven Halifax (maps). Een van de slachtoffers politieagente Heidi Stevenson, al 23 jaar in dienst, echtgenoot en moeder van twee.

De politie houdt er rekening mee nog meer slachtoffers aan te treffen. De achtervolging en schermutselingen met de politie begonnen zaterdagavond al, maar de dader bleef voortvluchtig. Langs zijn route zijn ook meerdere brandende gebouwen aangetroffen, door de National Post beschreven als "a series of murder scenes that have yet to be cleared." Volgens een politiewoordvoerder "some of the victims appeared to have no prior connection to the shooter. The rampage “appears to be at least in part, very random in nature."

De schutter werd uiteindelijk gedood in een vuurgevecht met de politie bij het tankstation in Enfield. Deze foto toont een dodelijk slachtoffer bij dat tankstation, het is onduidelijk of het de schutter zelf is.

De schutter: tandprotheticus Gabriel Wortman, 51

Zijn 'politieauto'