: Verder: "While authorities have closed senior high schools and banned gatherings of more than 50 people, they have asked – rather than ordered – people to avoid non-essential travel, work from home and stay indoors if they are over 70 or are feeling ill. Statistics show roughly half the Swedish workforce is now working from home, public transport usage has fallen by 50% in Stockholm and the capital’s streets are about 70% less busy than usual – but Swedes are still able to shop, go to restaurants, get haircuts and send children under 16 to class even if a family member is ill."

Weinig verschil met ons op een paar accenten na, maar wij noemen het een intelligent lockdown en Zweden noemt het "geen lockdown". Verder loopt Nederland qua tijd ook voor op Zweden, die moeten hun piek nog beleven. In vergelijking met hun buurlanden hebben ze in ieder geval geen cijfers om over naar huis te schrijven.