Maar daar kwam verandering in, want we hebben er nu zelf maar even een app voor gebouwd. Met GeenRij.nu krijg je altijd een winkeltijdstip waarop het bezoek in jouw buurtsuper MINIMAAL is. Landelijk wereldnieuws natuurlijk, dus GS-dev Geert-Johan Riemer schoof even aan bij de NPO en vertelde over een ONTLUISTERENDE ervaring. Hij stond namelijk een keer rond 17:00 en toen was het vrij druk. En u kent het oud-Hollandse gezegd; "druk om vijf uur, bloed aan de muur". Nou, niet op onze wacht.