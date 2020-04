Hoe lopen de coronahazen vandaag? Jaap en zijn mensen komen zo weer met een mandje paaseieren maar je weet dat er nog véél meer verstopt zijn. Matige metafoor ja, maar je moet toch wat als je iedere dag op hetzelfde uur dezelfde onvolledige cijfers van het nationale lockdown luchtalarm op je voorpagina moet schilderen. En alhier hebben we tenminste de ruimte om er nog een beetje sceptisch over te doen want bij de MSM is de naam nou eenmaal altijd Haas - die knippen en plakken ongezien alles wat de overheid zegt en trekken de MinPres inmiddels letterlijk een hermelijnen mantel aan en ook in vvd woordvoerdersbode is het lof ende hallelujah.

De WHO meldt ondertussen dat er wereldwijd zeventig vaccins worden gemaakt maar niet in in Nederland: hier moeten de universiteitslabs bedelen om crowdfundgeld want die schamele 2 miljoen die ze nodig hebben voor hun onderzoek is kennelijk door Rutte en Hoekstra al aan Italië gedoneerd. En ook de eigen ondernemers zien het somber in. Maar verder is Rutte echt een fantastische leider, sorry dat we kritiek hebben stuur svp geen drones en stasiwagentjes naar onze compounds. Die zijn hard nodig bij de meubelboulevards, waar hard gewerkt wordt aan een nieuwe coronapiek over twee weken. Of niet natuurlijk, en kunnen we het dan eens héél rap gaan hebben over versoepeling van de lockdown en het heropenen van scholen (zoals in Duitsland en Engeland al hard wordt bepleit).

Enfin. Hieronder de dagdagelijkse dagkoersen van de RIVM-tombola, en nu weten we nog niks. (En na het weekend altijd lagere cijfers want de weekenddoden moeten nog worden opgeteld, dus morgen waarschijnlijk weer wat hoger.)

Neuroloog blij dat D'66 in ieder geval stil is