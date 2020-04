Fake fake fake. Wat is er nog wel echt aan onze nieuwsberichten?

Zowat alle ruimte in de bekende nieuwsbladen en sites is opgekocht door de overheid om er "specialisten" en "adviseurs" aan het woord te laten en de mening van de lezer in een bepaalde richting te masseren.

Het rare is ook, in FR worden 100 miljoen Chronoquine doseringen uitgedeeld en in NL krijgt de apotheker in Zeewolde een verbod. Met als reden dat er eerst wettelijke toestemming moet zijn eer het toegelaten kan worden en dat dat een jaar of langer duren kan.

En als Rutte 1 zinnetje uitspreekt is wat hij zegt binnen 1 minuut een wet.

Leg het mij maar uit. We worden ergens flink belazerd. Dat is mijn mening inmiddels.