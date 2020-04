Stats, wij hebben ze, lezers van onze Nieuwsbrief krijgen ze. Langzaamaan geraakt u wel klaar met dat coronagedoe. Het is iedere dag hetzelfde. Steeds dezelfde koppen, steeds dezelfde koppen, steeds dezelfde koppen. Bij u thuis. In de krant, op televee en radio, op de internets. Voor de 58ste keer op 1 dag dat zo'n nieuws- of talkshowmevrouw (m/v) in opperste verbazing mag aankondigen dat ze in Japan met robots afstuderen. Who cares? FLIKKER GVD NOU EENS OP MET DIE CORONA kl*tezooi. We willen naar de kroeg. We willen vrijheid. We zijn gegijzeld. We roepen uit het raam: Rutte, wij willen leven. En ziedaar, wat popt afgelopen week opeens de TopTien Best Geklikt GeenStijl binnen? De VrijMiBo! Onze wekelijkse shitpost met blote dames, muziek, gekkigheid, fuck you zomaar meuk, memes, poëzie, grapjens om te lachen en beukende livesets in broeierige bierhallen. Er is hoop. Hopen we.

(De wekelijkse Stijlloze TopTien is exclusief voor Onze Nieuwsbrief lezers, maar vandaag voor iedereen omdat we jarig en vrolijk zijn. Ook iedere week onze bemmende nieuwsbrief met echte info + dikke kortings + cadeautjes ontvangen? Word dan Premium Lid.)

Raad het Internet Gezegde & Win Een Niesende Panda!

Kijk. Zo grappig is de GeenStijl Nieuwsbrief!