Kut hè, lekker weer en nergens heen mogen zonder een politiedrone die in je oren tettert dat je te dicht bij je eigen wijf loopt? En morgen nog warmer. Maar het kan altijd nog erger: je had ook de vrouw van Hugo de Jonge kunnen zijn, die net deed alsof ze Hugo de Jonge aan het knippen was voor een promomomentje van Hugo de Jonge (nul haren op de grond). Terwijl het ook gewoon zo kan. Langzaam zien we de weerstand groeien tegen de lockdown van de economie, en beginnen mensen de risico's te zien van een langetermijnsluiting van horeca, cultuur, sport en recreatie. Rutte piekte +8 zetels in een peiling deze week dus die zal politiek gezien niet snel geneigd zijn de lockdown te versoepelen. KLM kan gewoon bellen voor bailouts, al zal het personeel (❤️) daar natuurlijk weinig aan hebben in een land waar "topmensen" zelf op de rotsbodem van het solidariteitssentiment leven.

De cijfers waren vandaag wel veelbelovend, qua dat een beetje afstand houden lijkt te werken. Maar tests in IJsland tonen dat de helft van de besmette mensen geen symptomen vertonen, wat de noodzaak voor meer meer meer testen alleen maar vergroot: als je 't al gehad hebt, kun je weer alles doen. Bars en restaurants open voor geteste gevallen, wanneer? Nou ja niet zolang Hugo de Jonge in de kappersstoel van zijn eigen keuken zit in ieder geval.

Maar hee, laat ons niet somberen want de zon scheen. Als de mentaliteit omslaat tégen de lockdown, zou 1 “juno” wel eens een uiterlijke datum van deze ellende kunnen zijn. Vooral ook omdat Rutte steeds heel duidelijk (en liberaal) benadrukt dat ie mensen niet te ver wil dwingen. Hij zal eerder de teugels willen laten vieren dan strakker aantrekken. Als code zwart niet komt, is 1 mei zelfs ook nog wel denkbaar als ‘peildatum’ voor verlichting van de lockdown.

Je kon vandaag in ieder geval een beetje voorjaarsbuitenlucht proeven, en "men" hield zich tot dusver aardig aan het afstand houden. Laten we daar op drinken, vanavond, vannacht, en fabuleren over die fantastische zomer vol afgelast vertier die ons te wachten staat op de terrassen, die toch heus wel weer eens zullen openen, ooit. En dan eten we geen tulpen bollen, maar friet. Doet u voor ons wat saus in het bakkie? Mag ook een hele coroncafé-mok vol zijn. Allez. *plop*!

