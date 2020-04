Waren we vorige week bekomen van de onderstaande half-ironische gezins-vete tussen CNN's Chris Cuomo ("Fredo", zie na breek) en z'n oudere broer gouverneur Andrew Cuomo, maakt Chris het hem alweer moeilijk. Sinds Andrews voorbeeldige omgang met New Yorks pandemie klinkt het in de wandelgangen dat Andrew een véél betere presidentskandidaat is dan systeem-seniel Biden. Politicoloog Joe Rogan roept het, "Cuomo, put him in coach". Politicoloog Trump roept het, "I think he'll be a better candidate than Sleepy Joe. (...) Andrew would be better (...)." Kortom, het volledige spectrum is het erover eens, behalve Andrew Cuomo zelf. Op Chris' vragen "are you thinking about running for president", "have you thought about it", "are you open to thinking about it" en "might you think about it at some point" antwoordt Andrew resoluut "no".

Op "how can you know what you might think about at some point right now" antwoordt hij vervolgens "because I know what I might think about, and what I won't think about." Nou dat lijkt ons een vrij waterdichte NEGATIE. Kortom: hij wordt kandidaat. Vervolgens steekt hij een lofzang over Biden af die ons doet vermoeden dat hij hem uiterlijk in 1983 voor het laatst in actie heeft gezien, want dit gaat overduidelijk niet over de Biden die wij afgelopen maanden hebben leren kennen.



Instant update: Chris Cuomo test zelf positief op coronavirus.

"You violated the curfew all the time, caused much pain"

"The N-word for Italians"