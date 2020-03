Gemeld door zowel Griekse als Turkse bronnen en dan hebben we ook nog de bovenstaande beelden, dus dan zal het nu eindelijk wel kloppen. We verkondigden vorige week vrijdag eigenlijk al dat de victorie in Evros begint, maar het smeulde toch nog een weekje verder. AFP Athene schrijft dat de Griekse premier zijn kabinet vandaag per videoconference inlichtte dat "Apparently, the makeshift camp that had been created after (March 1) has been dismantled and those who were at the Evros border (area) have moved away." In de bovenstaande video zien we de Turkse gouverneur Ekrem Canalp van grensprovincie Edirne de politie, het leger en overigen bedanken voor hun inzet, waarna de migranten als de luttele pionnen die het zijn weer op dezelfde witte bussen worden gezet als waar ze mee aankwamen.

Allemaal richting "to appropriate locations once the quarantine period is over." Nou, die gepaste locaties zullen wel weer niet overhouden, vermoeden we zo. Gisteravond brak er ook brand uit aan de Turkse kant van de Kastanies-grenspost. Het is onduidelijk wat de brand veroorzaakte, maar pro-Griekse outlets en twitteraars zeggen dat de Turkse politie het aan heeft gestoken om de terugtrekking wat te bespoedigen. De brand vanaf de Griekse kant onderstaand, vanaf 0:47 beelden vanaf de Turkse kant. Zoals blijkt uit het interview met Turkse MinBin Suleyman Soylu daaronder is de terugtrekking uiteraard alleen vanuit humanitair oogpunt en verandert het "beleid" geenszins.

Tijdelijk, na corona begint circus gewoon opnieuw

Stil wel, aan de overkant