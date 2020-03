Noodkreet van vorige week uit het Bernhoven-ziekenhuis in Uden.

We zijn Zuid-Korea niet, en lang niet iedereen wordt getest. Zembla sprak een aantal huisartsen van onder de rivieren, dokter Eduard Graat uit het onder de voet gelopen Uden: "Lang niet iedereen is getest, omdat er een terughoudend testbeleid is. Dus van alle patiënten die overlijden, staat niet altijd vast dat ze COVID-19 hebben gehad. Maar we hebben wel heel sterke vermoedens als huisarts, dat deze mensen daaraan zijn overleden." En die sterfgevallen worden dus niet meegeteld in de RIVM-cijfers. Ook huisarts Ellen Oonincx evenzo uit Uden herkent dit beeld. "Eergisteren hadden we in deze praktijk drie patiënten die thuis zijn overleden. Ze hadden alle drie de symptomen van corona, maar slechts één van de drie is er daadwerkelijk op getest. Alleen die ene telt dus mee in de statistiek over de corona sterftecijfers, de andere twee niet. Zo blijven de cijfers wel laag natuurlijk."

Blijkbaar vallen zowel patiënt als arts tussen wal en schip. Huisarts Gemma Olislagers-Lemmens uit Helvoirt: "Als je niet zeker weet of iemand corona-positief is, kan je dat nergens melden. En daardoor missen ze doden in de statistiek." Hiermee zou het RIVM volgens huisarts Angela van Uden uit Sint-Oedenrode een vertekend beeld van de werkelijke situatie geven. "Als deze mensen thuis overlijden, worden ze niet meegerekend als ze niet getest zijn. Dat vind ik een kwalijke zaak. Juist ook omdat het RIVM gisteren zei, dat de situatie lijkt te stabiliseren. Dat baseren ze op onder meer de sterftecijfers en de ziekenhuisopnames. Maar wij huisartsen zien en behandelen dus mensen die niet in deze cijfers voorkomen. Ik ben bang dat mensen de strenge maatregelen dan weer aan hun laars gaan lappen, en denken: het valt allemaal wel mee. Maar het valt niet mee."

Na overlijden wordt er niet getest. Daar bestaat de testcapaciteit niet voor en "bovendien levert het geen gezondheidswinst op." Wel zou het RIVM net als tijdens 'normale' griepepidemieën de zogeheten "oversterfte" bijhouden. Dat is het aantal overlijdensgevallen dat boven het verwachte aantal ligt, waarbij niet bewezen is dat ze aan griep overleden, maar waarvoor daartoe wel sterke aanwijzingen waren. Maar die cijfers lopen dus een paar weken achter, en zijn nog niet beschikbaar.

Over die sterke corona-vermoedens zegt huisarts Ellen Oonincx: "Ik zit hier in Uden, ik heb ondertussen zoveel mensen gezien, ik weet wel hoe het ziektebeeld er nu uitziet. Het is natuurlijk pas een waterdicht bewijs als iemand getest is en de uitslag is positief. Maar ja, weet je, wij zijn dokters. Op grond van een klinisch beeld kan ik het nu ook wel zeggen. Als iemand een dubbelzijdige longontsteking heeft, benauwd is, en met een lage zuurstofverzadiging, wat moet het anders zijn dan?"

Nou, over een paar weken iets meer duidelijkheid qua oversterfte dus, misschien.