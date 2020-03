Ineens lijkt half Nederland een meetlint in hun zotte kop te hebben. “Meneer, u komt véél te dichtbij!”. En je komt dit irritante volk echt werkelijk overal tegen.

Vanmorgen nog, één of ander simplistisch Kattenvrouwtje. Het mens zit normaal de hele dag met haar katten achter de geraniums opgesloten, maar komt jou nu tegen terwijl jij nota bene de supermarkt uitloopt op weg naar huis. Mevrouw voelt zich euforisch nadat ze jou er nog even op hoog toontje heeft kunnen aanspreken dat je binnen “haar” virtuele domein van 1,5 vierkante meter komt. Mens, rot-lekker-op-met-je-angstfobieën!

Wilt u werkelijk wat doen tegen deze - volgens zeggen van de WHO - pandemie? Gewoon niet de viespeuk uithangen. Niesen in je arm, niet in je hand (of zelfs zonder hand). Wel in je hand geniest? Dan even handjes wassen. Zo simpel is het.

Maar ja, inmiddels is dit op angst gebaseerde beleid het nieuwe deugen geworden. En van die idioten die jou dat dus even (niet letterlijk dus) onder je neus willen wrijven. En dat laat men zich nu eenmaal niet afpakken.

Voor in ieder geval een deel van voornoemde nieuwe deugers blijft nog altijd toxoplasmose over. “Moeder Natuur” (dixit Timmerfrans) weet je dus vroeg of laat heus wel te vinden. Als irritante randdebiel zijn je kansen in het leven nu eenmaal marginaal.