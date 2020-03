Omdat Italiê bestuurlijk en organisatorisch nogal eens een voorbeeld is van een losgeslagen circus waar de show gerund wordt door een plaatselijk bonte verzameling dorpsgekken. Dat dus. Ik heb het sterke vermoeden dat de giga uitbraak in Lombardije (mede) veroorzaakt is door niet al te adequaat handelen van de instanties ter plaatse in de 1e fase van de besmetting. Da's achteraf gezegd natuurlijk allemaal makkelijk gezegd en veronderstelt (snap ik ook wel), de precieze toedracht zal wellicht nooit helemaal helder worden en feit blijft dat het ter plaatse nu een soort van hell-hole is in de ziekenhuizen (denk aan de ziekenhuis scene in The Day After). Om die zelfde reden verbaasd het mij ook geenszins dat de hele narigheid begonnen is op een "wet market" in China. Daar hebben alle getroffenen, slachtoffers & instanties wereldwijd natuurlijk geen ene moer aan. De ware omvang van deze shitstorm en de plaatselijke taferelen in ziekenhuizen/zorginstellingen zal waarschijnlijk wel nooit helemaal duidelijk worden.