REC 1 t/m 4 (deel 1 is als Quarantine in het Engels een remake van gemaakt)

Pontypool

The Last Days

Contracted 1 + 2

Doomsday

Planet Terror

The Omega Man

The Andromeda Strain (het origineel)

Carriers

28 weeks later

The Crazies (is ook remake van)

en eigenlijk al die of the Dead films en Italiaanse rip offs

de budget sectie:

Dead Air

Biohazard Patient Zero

Phase 7

Er is ook een goede Koreaanse film over dit thema: Flu (2013)

En hoewel The Last Seven niet zozeer over een virus gaat, is het wel een aardige film over hoe het is als er bijna niemand meer over is.