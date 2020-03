De ten diepste seniele Biden staat op 48%, Bernie op 41% en samen zijn ze 155 jaar oud. Voor de herintreders, lees hier hoe het allemaal ongeveer precies werkt met die delegates enz. Na Super Tuesday was zo'n 40% van de delegates verdeeld, en staakten Pete, Bloomberg en Klobuchar hun race om Biden te endorsen. In de hieropvolgende dagen spraken ook early dropouts Cory Booker en Kamilla Harris hun steun voor hem uit. Met 125 delegates is Michigan vandaag de grootste prijs, en dat is een staat met betekenis voor Bernie want in 2016 won hij er verrassend van Hillary. Michigan vandaag verliezen zal Bernies momentum en electorale SCHWUNG waarschijnlijk definitief de das om doen. En helaas ziet het er niet al te goed uit voor hem, Bernie staat gemiddeld 22.3 procentpunten achter Biden in de peilingen.

Met 89 delegates is de staat (niet stad) Washington vandaag de op een na grootste. Daar heeft Biden een voorsprong van gemiddeld 4.2%. "Russian asset" (volgens Hillary) Tulsi Gabbard zit trouwens ook nog steeds in de race met toch zeker 2 hele delegates. Eigenlijk had ze dus nog mee mogen doen met de debatten, maar de DNC paste kort daarna de regels aan zodat ze buitengesloten wordt. Onderhoudende FOX Townhall met een strijdbare Bernie, na de breek. Vriendelijk sfeertje, en je vraagt je af of CNN dat ook met Trump zou kunnen. De Fox Townhall met Trump was in ieder geval lachen.

