Met alle respect, maar het volgende doet 't 'm gewoon niet in het Dietsch:

Them Democrats, last time they nominated a person who made Donald Trump look like a decent human being. Now they seem to want someone who makes Donald Trump look intelligent. Why, for heaven's sake? What are you hiding?

Nogmaals excuses. Plus dat de minst gesubsidieerde kandidaat Tulsi Gabbard ook nog steeds in de race is. Die denkt ook: laat die oudjes eerst maar eens de verkiezingen zien te halen. Er valt wat voor te zeggen. Handjes schudden met Covid-19. Het zal mij benieuwen.