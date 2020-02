Wij hadden al een tijdje niet op Joop.nl gekeken omdat we eerlijk gezegd nog liever een met corona besmette breinaald via onze anus door onze plasbuis duwen, vandaar dat u lang heeft moeten wachten op een nieuwe aflevering in de internetserie FAIL! Joop spoort de verkeerde op. Maar gelukkig komen hunnie van de tpook.nl nog wel eens in de duistere krochten van het internet alwaar ze op de column De politiek van Israël werkt antisemitisme in de hand van Henk Blanke Witte stuitten. De wekelijkse bijdrage van Henk Witte (die wellicht ook onder pseudoniem op het forum actief is) is inmiddels van de met publiek geld gefinancierde site verdwenen en dat is niet zo gek want de wekelijkse bijdrage van Henk Witte (van de PvdA, wordt die geroyeerd? red.) stond boller van het virulente antisemitisme dan een door nazi's geïnfiltreerd Hamascongres. Francisco van Jole heeft nog niet op het stiekeme verwijderen van deze column gereageerd omdat Francisco van Jole zo druk is met de splinter in het oog van anderen dat hij de balk in zijn eigen witte onderbroek niet ziet. Wordt ongetwijfeld (en terecht, ook dit soort drek valt onder de VvMU) niet vervolgd, want het Openbaar Ministerie is te druk met stomme liedjes.