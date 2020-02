Had je toch zomaar NRC kunnen halen als je wat beter je best had gedaan! Die van de krant helemaal het twittergedrag van knaap Thierry Baudet onder de loep nemen. Blijkt toch zomaar dat Thierry Baudet mensen retweet. Of zoals dat op de burelen van NRC heet: een scoop. Maar die OK-dodeboomers hebben natuurlijk niet gezien dat het vandaag - 17 februari - de 'Internationale Dag van Geretweet worden door Thierry Baudet' is. Dat staat zelfs op WIKIPEDIA! Wereldwijd doen mensen extra hun best om geretweet te worden door Thierry Baudet. En als het ze lukt, geretweet worden, staan ze de volgende keer misschien wel in de NRC. En dan hebben ze gewonnen, maar ook een beetje verloren, want dan zijn ze nazi. Oef, kippenvel. En zo waar.

Update: Aaaand it's gone.

Kijk. Echt gebeurd

Aaand it's gone...