Begin dit jaar was er “debat” in de kamer over de nieuwe gaswet. De uitkomst stond natuurlijk allang vast, en debat in de kamer is tegenwoordig niks meer dan een toneelstukje voor de vorm omdat het formeel zo moet, maar kamerleden stemmen met last van de fractiediscipline en ruggespraak tegenwoordig dus het maakt geen reet uit. Wat de coalitie-fractievoorzitters hebben bedisseld met het kabinet en de beleidsambtenaren gaat gewoon door. En de fracties zijn stemvee, want anders kunnen ze een verdere carrière in het openbaar bestuur of bij de lobbyclubs en belangenorganisaties wel vergeten.

Maar goed... de gaswet dus. De enige die daar zinnige dingen over zei was Alexander Kops van de PVV. De rest lulde maar wat.

www.youtube.com/watch?v=D6M1ys1MGpo

Afgelopen week, in een AO over het gasvrij maken:

www.youtube.com/watch?v=VpCcHCWTxPA

Zegt zo’n klimaatkippetje (van GL?): “het moet goedkoper worden...”

Tja... maar het IS dus niet goedkoper, dombo! Het wordt alleen maar duurder. Dat is nu juist het punt!

Dat is het bedroevende niveau waarop hierover geluld wordt in het parlement, waar dus de besluiten genomen worden. Het is gekmakend, als je het volgt.