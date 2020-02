"Bij ons is het elke dag Valentijn, dus daar hebben wij die commerciële Amerikaanse onzin niet voor nodig hoor", aldus elke vrouw die zichzelf vanavond stilletjes in slaap weent omdat haar geliefde elk jaar opnieuw denkt dat wat ze zegt, ook exact is wat ze bedoelt. Gelukkig weten nation's finest, onze politici, wel beter. Notabele afwezigen zijn tot nu toe trouwens 's lands échte partijen van de liefde, namelijk de SGP, 50PLUS en FVD. Wij weten in ieder geval wel wat we vanavond doen. Kaarsjes aan, nagels lakken en om 17:55 Politieke Tinder kijken, want enorm zin in Wilders en Kuzu in een Turks stoombad.

Gewoon VVD!

Liefde is óók voor arbeiders

Ideologiseer het maar weer

SGP lokaal snapt het tenminste wel