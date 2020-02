Kijkt u maar eens goed mensen. Live webcam van het strand bij De Zeeuwse Riviera te Zoutelande, Walcheren, Zeeland. Of wat er nog van over is. Februaristorm Ciara + springtij hebben grote delen van het machtige strand bij Zoutelande en Westkapelle weggeslagen.



Strandtent De Strandzot staat al met de fundering in het water, en zoals het er nu naar uitziet mag er aankomende zomer nog maar 1 Duitser per vierkante meter per dag naar Zeeland. Want er is simpelweg geen strand meer om Duitse badhanddoeken neer te leggen. Een economische ramp. Want die Zeeuwen verdienen in drie zomermaanden een jaarinkomen.

Ooit, toen, vroeger gingen we met een (breg)mannetje of honderdduizend met batsen, scheppen en kruiwagens naar de kust om zandwallen te maken tegen het wassende water. Maar dat mag niet meer, van de D66-koffiebekerambtenaar in Den Haag.

Uit de Provinciale Zeeuwse Courant

Het strandpaviljoen heeft inmiddels contact gehad met de strandexploitatie. Of zij wat kunnen doen aan de situatie is nog maar zeer de vraag. De Zeeuwse stranden kunnen door de stikstofcrisis niet opgespoten worden.

Later vandaag (15:15 uur) wordt opnieuw hoog water verwacht.