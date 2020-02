We hebben ze maar effe onder elkaar gezet, Ridouan Taghi volgens de hypermoderne software van de politie en Ridouan Taghi volgens het concert des levens. Vaal, krulletjes, baardje. SPOT ON. Volgens de Dubai Police zat Taghi 'm met een glaasje rood keihard te chillen toen de politie binnen kwam zeilen. Ridouan was 'in shock' dat zijn verblijfplaats was ontdekt - wel werd hedenochtend duidelijk dat hij alvast grof betaald heeft om 'm uit een eventuele gevangenis te halen dus dat wordt nog gezellig met al die ontsnappingspogingen hiero. "Volgens de chef van de recherche in Dubai, Jamal al-Jallaf, heeft de Nederlandse politie nauwelijks een rol gespeeld bij de opsporing van Taghi." Weten we dat ook weer, als de politietop zich de volgende keer weer op de eigen schouders staat te kloppen vanwege de aanhouding van Taghi.

Ondertussen deelt De Belg beelden van de aanhouding van Saïd Razzouki, de rechterhand van Taghi. De in Colombia gearresteerde Razzouki ging vermomd als oude knakker, zie foto na de klik. Bij zijn aanhouding sprong hij van drie hoog naar beneden om te ontkomen aan de politie. Helaas, halal pindakaas. Gezien het zinnetje 'Hij werd beschermd door leden van het Colombiaanse drugskartel Clan del Golfo' kunnen we wel stellen dat we ongelooflijk tegen de stroom in aan het roeien zijn met z'n allen. Maar hey. Twee down, ontelbaar to go.