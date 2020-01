:

Soortenrijkdom is er in Nederland NOOIT geweest. Zonder mensen was het grootste deel een drassige moerasdelta, zoals het wad, met daarachter een kale stuiverij van duinen en zandgronden waar niks groeit.

Sinds ee mensen dit land een beetje hebben geordend is de soortenrijkdom vertienvoudigd. Als het geen honderdvoudig is. Die hagen, houtwallen zijn er best nog. Er is nog duizenden hectare coulissenlandschap en dat is allemaal door de mens aangelegd en onderhouden. Met natuur heeft het helemaal geen fuck te maken. Je lult dus gewoon uit je nek.

En over Veluwe en het wad gesproken: als er ergens sprake is van door de mens zorgvuldig aangelegd en beheerd cultuurland is dat wel. Dat is geen natuur, dat zijn tuinen, parken. Allemaal hovenierswerk. Als er iets cultuurlandschap is, dan is het dat wel. Verschilt in vrijwel niks van weilanden en graanvelden.

Je weet niet waar je over praat.